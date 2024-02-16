الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إسرائيل تزعم: جنوب أفريقيا تتلاعب بالمحكمة الدولية لحماية "حماس"

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

انتقدت اسرائيل، أمس الخميس ما وصفته بالالتماس "غير المبرر" الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لممارسة المزيد من الضغوط القانونية لمنع هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ورفعت بريتوريا شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اتهمتها فيها بأن هجومها على غزة يرقى إلى مستوى انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، لكنها أمرت إسرائيل في 26 يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال هجومها العسكري وكذلك للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وقدمت جنوب أفريقيا الثلاثاء التماسا إلى محكمة العدل الدولية، قائلة إن هناك "تطورا كبيرا" منذ صدور قرار المحكمة في يناير، وهو الهجوم المعلن على رفح.

وفي ردها الذي نشر على موقع محكمة العدل الدولية في وقت متأخر الخميس، قالت إسرائيل "إن ادعاءات جنوب إفريقيا غير المبررة توضح أن طلبها ليس مدفوعا بأي تغيير في الظروف، وليس له أي أساس في الواقع أو القانون".

واعتبرت أن بريتوريا تسعى "للتلاعب بالمحكمة لحماية حماس، حليفة جنوب إفريقيا منذ فترة طويلة، وهي منظمة إرهابية عالمية".

وأكدت إسرائيل أنها "ثابتة" في التزامها بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها خلال النزاع الحالي.

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