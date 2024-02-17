موعد شهر رمضان 2024 في مصر| إمساكية شهر رمضان 2024

يتسأل الملايين من المسلمين عن موعد شهر رمضان 2024 في مصر والذي لم يعد متبقي عليه سوى أيام قليلة وفقا للاستطلاع هلال شهر شعبان 1445 يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2024 حيث يتفرغ الكثيرين في هذا الشهر الكرين إلى العبادة والصلاة وطاعة الله سبحانه وتعالي.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

تعلن دار الإفتاء المصرية عن موعد شهر رمضان 2024 في مصر عقب استطلاع رؤية الهلال الشرعي يوم 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 ومن المتوقع وفقا للحسابات الفليكية أن يكون غرة الشهر الكريم يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 حيث تختلف الرؤية من بلد إلى أخرى وفقا للرؤية الشرعية للهلال.

ويعد الصيام ركن أساسي من أركان الإسلام الخمس التي لا يصح الإيمان إلا بها وهى (اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا).

إمساكية شهر رمضان 2024 مصر

أعدت الهيئة العامة للمساحة المصرية إمساكية شهر رمضان 2024 ومواعيد أذان الفجر وأذان المغرب خلال أيام الشهر الكريم والذي يبدأ يوم الاثنين 11 مارس 2024 الموافق 1 رمضان 1445 حيث يؤذن لصلاة الفجر في هذا اليوم في تمام الساعة 4:23 فجرا ووصلاة المغرب الساعة 7:15 مساءا.

وتتراوح عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم من 14: 15 ساعة يوميا وفقا لإمساكية شهر رمضان 2024 والتي تم إعدادها من خلال خبراء الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعد الجهة المنوطة بذلك ونختلف عدد أيام شهر رمضان من دولة إلى أخرى وفقا للرؤية الشرعية للهلال.

موعد عيد الفطر 2024

فليكا يتم استطلاع هلال شهر شوال 1445 -2024 يوم 29 من شهر رمضان 2024 حيث من المتوقع أن يكون اول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2024 وفقا لحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان والتي لا يمكن اعتمادها بشكل رسمي إلا من خلال دار الإفتاء المصرية.

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