الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024.. راديو النيل يطرح البوستر الدعائى لـ "سوبر فوزية"

سوبر فوزية
سوبر فوزية

طرحت إذاعة راديو النيل البوستر الدعائي والتشويقي الأول لمسلسل "سوبر فوزية" المقرر إذاعته عبر أثير إذاعة راديو النيل خلال شهر رمضان المقبل 2024. 

وتصدرت إسعاد يونس البوستر الدعائي للمسلسل الذي يعد عودة جديدة لها للمسلسلات الإذاعية بعد فترة غياب طويلة. 

وتواصل صاحبة السعادة إسعاد يونس تسجيل حلقات المسلسل الدرامي الجديد "سوبر فوزية" داخل أستديوهات إذاعة راديو النيل. 

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي لايت حول شخصية فوزية التي تجسدها الفنانة إسعاد يونس وهي شخصية سوبر هيرو في المنزل مما يصيبها بالملل وتبدأ في البحث عن منفذ للخروج من إطار الحياة الروتينية التي تعيشها بصحبة زوجها الذي يجسد دوره النجم محمد رضوان". 

"سوبر فوزية" بطولة إسعاد يونس ومحمد رضوان وإنتاج إذاعات راديو النيل ويذاع في شهر رمضان المقبل 2024. 

فيلم عصابة عظيمة

وقامت إسعاد يونس مؤخرا ببطولة فيلم عصابة عظيمة، والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية. 

أبطال فيلم عصابة عظيمة 
يشارك في بطولة فيلم عصابة عظيمة نخبة من النجوم وهم: "إسعاد يونس، زينة، والفنانة فرح الزاهد و الفنان محمد محمود، والفنان كريم عفيفي ومطرب المهرجانات الشهير عنبة والعمل من تأليف هاجر الإبياري وتحت قيادة المخرج وائل إحسان.

قصة فيلم عصابة عظيمة 
 يدور فيلم عصابة عظيمة في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، لكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.

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