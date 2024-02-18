الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية أحمد عبد الوهاب في "الحشاشين"

احمد عبد الوهاب مسلسل
احمد عبد الوهاب مسلسل الحشاشين

يخوض الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب الماراثون الرمضاني 2024 بالمشاركة في مسلسل الحشاشين. 

تفاصيل دور احمد عبد. الوهاب في الحشاشين 

ويلعب  عبد الوهاب دور يحيى وهو ابن مؤذن مدينة أصفهان أول شخص تم اغتياله على يد حسن الصباح (كريم عبد العزيز).

احمد عبد الوهاب مسلسل الحشاشين 

“الحشاشين” يدور حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 وهي بداية بذرة الإرهاب وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

والمسلسل بطولة الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمي.

كما يشارك أحمد عبد الوهاب مع كريم سامي كيمز في موسم رمضان كمؤلفين بمسلسل خالد نور وولده نور خالد بطولة كريم محمود عبد العزيز وشيكو وإخراج محمد أمين.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد في إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية، ويشارك ببطولة المسلسل كل من كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج محمد أمين.

كما ينتظر أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز عرض الجزء الثاني من المسلسل الناجح البيت بيتي علي منصة شاهد بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وإخراج خالد مرعي

وتعتبر مشاركة أحمد عبد الوهاب في مسلسل الحشاشين امتداد للنجاح الذي حققه في مسلسل (1000 حمد لله على السلامة) ومسلسل البيت بيتي. وتصدّره تريند المنصة طوال فترة عرضه وقام الفنان الشاب بشخصية سمير الذي يعاني من أمراض نفسية بعد ابتعاده عن زوجته بالإكراه بسبب أهله، الأمر الذي لفت الانتباه إلى موهبته، وأيضًا قدم دور المايسترو في مسرحية أنستونا للفنانة دنيا سمير غانم والتي شارك في تأليفها.

بجانب موهبته التمثيلية، شارك أحمد عبد الوهاب في تأليف العديد من الأعمال ما بين المسرح والسينما والدراما حيث شارك في تأليف بعض مسرحيات مسرح مصر، بجانب مسرحيات اللوكاندة، صباحية مباركة، عائلة تس، شمسية وأربع كراسي، وعلى الصعيد الدرامي شارك في تأليف العديد من المسلسلات كان أبرزها مسلسل البيت بيتي، بجانب فيلمي الخطة العايمة، والدعوة عامة.

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