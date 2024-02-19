فريق عمل فيلم "كنز خوفو" يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

زار وفد من شركة إنتاج فرنسية مدينة الانتاج الإعلامي؛ للتعرف عن قرب علي إمكانياتها العلمية والفنية وما تملكه من استديوهات ومناطق تصوير مفتوحة تتميز بالتنوع الكبير في طرزها المعمارية والتي تناسب أنواع التصوير وذلك بعد التطوير الكبير الذي شهدته في الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك في إطار التحضير لتصوير الفيلم الفرنسي "كنز خوفو" في مصر خلال 2024 والذي تقوم بتنفيذه شركة أفلام مصر العالمية.

فريق عمل فيلم كنز خوفو

ورافق الوفد خلال الزيارة فريق عمل لجنة مصر للافلام بالمدينة، برئاسة أحمد سامي، مدير عام اللجنة حيث قاموا بجولة شملت عدد من الاستديوهات ومركز إحياء التراث السمعي والبصري الذي يقوم بالحفاظ علي التراث الوثائقي الذي تملكه مصر وحمايته من التلف والقدم.

وزار الوفد مركز الدولبي أتموس والذي يعد الاحدث في العالم في مجالات تطبيقات تسجيل الصوت والمكساج والمعتمد من شركة دولبي العالمية.

بعد ذلك توجه الوفد الي مناطق التصوير المفتوحة حيث شاهدوا تجهيز الديكورات الجارية حالياً، استعدادًا لتصوير الأعمال الدرامية من الأفلام والمسلسلات.