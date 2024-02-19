الأربعاء.. "الوثائقية" تعرض فيلم "الإسعاف المصرى"

تعرض القناة الوثائقية، في تمام الساعة العاشرة من مساء بعد غدٍ الأربعاء، الفيلم الوثائقي "الإسعاف المصري.. بطولات خارج دائرة الضوء".

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة الوثائقية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البرومو الدعائي للفيلم مصحوبًا بتعليق: "حكايات أبطال خارج الضوء انتظروا الفيلم الوثائقي (الإسعاف المصري) يوم الأربعاء الساعة العاشرة مساء على شاشة الوثائقية".

الفيلم الوثائقي "الإسعاف المصري.. بطولات خارج دائرة الضوء"، يوثق حكاية هيئة الإسعاف المصرية منذ نشأتها وصولًا إلى التطور الكبير الذي تشهده حاليًا.

ويستعرض الفيلم في قالب إنسانى مشاهد مؤثرة لأصعب حالات الإنقاذ التي قام بها رجال الإسعاف، والطبيعة الشاقة لعمل المُسعفين، كاشفًا عن أسرار مهنة تُشكل طوق النجاة الأول للجميع لحظة وقوع الكوارث والأزمات.

أفلام القناة الوثائقية خلال شهر فبراير

وتعرض القناة الوثائقية، خلال شهر فبراير، مجموعة متميزة من الأفلام الجديدة، عقب النجاح الذي حققته القناة خلال الفترة الماضية، بعرض عدد من الأعمال الوثائقية المميزة.

وتواصل القناة "الوثائقية" نجاحاتها بعرض أكثر من فيلم وثائقي متنوع خلال شهر فبراير نرصدها في السطور التالية:

مقبرة نفرتيتي المفقود

و"الوثائقية" تعرض خلال شهر فبراير أيضًا؛ الفيلم الوثائقي "مقبرة نفرتيتي المفقودة"، الذي يوثق حياة الملكة المصرية الجميلة نفرتيتي، زوجة الملك أمنحتب الرابع، كاشفًا عن لغز المقبرة الملكية التي دُفنت فيها، والتي كانت مختبئة خلف مقبرة الملك توت عنخ آمون. يستعرض الفيلم مشاهد لمومياء الملكة نفرتيتي، التي عاشت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، مسدلًا الستار عن كثير من الأسرار داخل مقبرتها.

الحياة في كوبا

كما تعرض الفيلم الوثائقي "الحياة في كوبا"، الذي يوثق بعيدًا عن المتداول من خلال نشرات الأخبار، وجهًا آخر للحياة هناك، ويستعرض الفيلم الحياة الاجتماعية لمواطني كوبا، وظروف معيشتهم، مسلطًا الضوء على أبرز المهن التي يمارسونها في بلد كاريبي معروف بطبيعته السياحية الساحرة.