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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| ملامح شخصية أحمد زاهر في مسلسل محارب

احمد زاهر
احمد زاهر

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوستر الدعائي للفنان احمد زاهر من مسلسل “محارب” من بطولة حسن الرداد والمقرر عرضه في الشهر المقبل ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شخصية أحمد زاهر في مسلسل محارب

وكشف البوستر الدعائي عن الشخصية التي يلعبها احمد زاهر ضمن أحداث مسلسل محارب

ويواصل احمد زاهر تصوير أحداث دوره بالمسلسل حيث اوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده بالعمل الذي  يجسد فيه  دور محامي يدخل في صراع مع حسن الرداد خلال الأحداث. 

وكانت  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرحت البرومو الرسمي لمسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد سيد بشير، واحتوى البرومو على صراعات وأكشن وقتل والدة حسن الرداد وصراع بين الرداد وأحمد زاهر.

قصة مسلسل محارب 

وتدور الأحداث حول في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محامي، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامي ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل. 

مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

دراما رمضان 2024.. بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "محارب"

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل محارب لـ "حسن الرداد"

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب  من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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