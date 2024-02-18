الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل محارب لـ "حسن الرداد"

محارب
محارب

ارتفع البحث عن مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، على محركات جوجل خلال الأيام الماضية من قبل الجماهير وذلك بعد الإعلان عن البوستر التشويقي للمسلسل، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" قصة مسلسل محارب بالإضافة إلى نشر ابطال وصناع المسلسل.

قصة مسلسل محارب

يعد مسلسل محارب "اجتماعي تشويقي" مكون من 30 حلقة يحكي قصة عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

أبطال مسلسل محارب

يشارك في بطولة مسلسل محارب كل من: 

-الفنان حسن الرداد

- الفنان ماجد المصري

- الفنانة نرمين الفقي

- الفنان تامر عبد المنعم

- الفنان أحمد زاهر

- غفران، وعدد من الفنانين الشباب

- تأليف محمد سيد بشير

 - إخراج شيرين عادل.

- إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان 2024| الصورة الأولى التى تجمع ناهد السباعى وحسن الرداد فى "محارب"

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرحت بوستر رسميًا ومنفردًا للفنان حسن الرداد، لمسلسل "محارب"، الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن تحت قيادة  المخرجة  شيرين عادل، ويستمر الفنان حسن الرداد في العودة لتقديم المزيد من الأعمال الدرامية، ويأتي أحدثها مُسلسله المقرر عرضه في رمضان القادم 2024 وهو بعنوان "محارب".

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقدم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى، لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق. 

محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل حسن الرداد دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| الصورة الأولى التى تجمع ناهد السباعى وحسن الرداد فى "محارب"

الأكثر قراءة

متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن عن مفاجآت فى اللائحة التنفيذية للتصالح بمخالفات البناء

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

انقطاع التيار الكهربائى عن 120 ألف إسرائيلى

"تحرج حلفاء إسرائيل".. الباز: كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية

عاجل.. خلال 24 ساعة فقط.. كيف حركت مصر العالم لإغاثة غزة إنسانيًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين