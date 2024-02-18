مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل محارب لـ "حسن الرداد"

ارتفع البحث عن مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، على محركات جوجل خلال الأيام الماضية من قبل الجماهير وذلك بعد الإعلان عن البوستر التشويقي للمسلسل، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" قصة مسلسل محارب بالإضافة إلى نشر ابطال وصناع المسلسل.

قصة مسلسل محارب

يعد مسلسل محارب "اجتماعي تشويقي" مكون من 30 حلقة يحكي قصة عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

أبطال مسلسل محارب

يشارك في بطولة مسلسل محارب كل من:

-الفنان حسن الرداد

- الفنان ماجد المصري

- الفنانة نرمين الفقي

- الفنان تامر عبد المنعم

- الفنان أحمد زاهر

- غفران، وعدد من الفنانين الشباب

- تأليف محمد سيد بشير

- إخراج شيرين عادل.

- إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرحت بوستر رسميًا ومنفردًا للفنان حسن الرداد، لمسلسل "محارب"، الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرجة شيرين عادل، ويستمر الفنان حسن الرداد في العودة لتقديم المزيد من الأعمال الدرامية، ويأتي أحدثها مُسلسله المقرر عرضه في رمضان القادم 2024 وهو بعنوان "محارب".

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقدم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى، لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.