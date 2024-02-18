الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "محارب"

مسلسل محارب
مسلسل محارب

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل “محارب” الذي يخوض بطولته الفنان حسن الرداد وناهد السباعي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل عبر إحدى قنوات المتحدة.

وتقدم ناهد السباعي في مسلسل محارب شخصية فتاة شعبية ويشارك في العمل عدد آخر من الفنانين، من بينهم حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر وماجد المصري ومحمود يس جونيور وعدد أخر من الفنانين، من تأليف محمد سيد بشير واخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

انتهت ناهد السباعي من تصوير واحد من المشاهد الذي يجمعها بالفنان حسن الرداد، وهو مشهد خاص بحفل زفافهما، وظهرت فيه بفستان زفاف، والرداد ببدلة.

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