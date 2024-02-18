الأحد 18 فبراير 2024
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فن

دراما رمضان 2024.. صور جديدة من كواليس مسلسل "المعلم" (صور)

جريدة الدستور

أنهى صناع مسلسل “المعلم” الذي يخوض بطولته مصطفى شعبان معظم مشاهد العمل المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

وكشفت منصة واتش إت الإلكترونية عن صور جديدة من كواليس تصوير العمل الذي يجمع نخبة كبيرة من الفنانين ومنهم سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، عبد العزيز مخيون، منذر رياحنة، وغيرهم من النجوم بقيادة المخرج اسمماعيل فاروق.

 

 

 

 

 

 

 

وطرح صناع المسلسل البرومو الرسمي خلال الساعات الماضية والتي كشف عن طبيعة الأحداث التي تدور في عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، حيث يظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

"المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

ويسجل المعلم التعاون الثانى على التوالي بين مصطفى شعبان وسهر الصايغ في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويًا مسلسل "بابا المجال" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023، وشارك في بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، وإخراج أحمد خالد موسى.

من جهة أخرى، تحدث الفنان عبد العزيز مخيون عن دوره في مسلسل "المعلم"، للعرض في شهر رمضان المقبل 2024 من بطولة الفنان مصطفى شعبان، قائلا: "ما شجعني على دخول العمل أن الشخصية بها أداء تمثيلي وخطها الدرامي يتطور، أعمل تاجر سمك في المسلسل ولكن الشخصية يحدث فيها تنقلات كثيرة إذ يدخل السجن، ثم يخرج منه فيتحول إلى مجذوب ومتصوف، فالشخصية بها تحولات نفسية وسلوكية، ومليئة بالتغيرات".

وأضاف في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية":"لأول مرة أجسد شخصية تاجر سمك في مشواري، وذهبت إلى سوق السمك في السويس لمعرفة كيف يتعامل التجار حاليًا، ووجدت شكلهم مختلفًا عن السابق ويرتدون بنطلون وقميص، بينما في المسلسل نعود إلى حقبة قديمة منذ ثلاثين عامًا وارتدي جلابية، وهو مختلف عن تجار السمك في الواقع".

وتابع مخيون "تجمعني بعض المشاهد مع الفنان مصطفي شعبان وأجسد دور والده، وغالبية مشاهدي في المسلسل مع الفنانين أحمد فؤاد سليم ونبيل نور الدين ومفيد عاشور وطارق النهري وسلوى عثمان.. والحقيقة أنني أشارك في المسلسل لأن الدور جذبني".

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