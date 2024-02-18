رمضان 2024.. "شاكر مش فاكر" مسلسل إذاعى لهشام ماجد على راديو النيل

تعاقد الفنان هشام ماجد على بطولة مسلسل إذاعي في رمضان 2024 يحمل عنوان "شاكر مش فاكر" وتشاركه البطولة الفنانة نور قدري، على أن يبث عبر محطة راديو النيل طوال شهر رمضان الكريم المقبل.

آخر أعمال هشام ماجد الفنية

وينتظر هشام ماجد طرح فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد، الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معًا حياة تعيسة إلى أن تحدث مفاجأة تغير حياتهما وتقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

وانتهى المخرج أحمد الجندى من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة"، حيث احتفل فريق عمل الفيلم بانتهاء التصوير والاستعداد لعرضه في عيد الفطر المقبل، وذلك بعدما استأنف الجندى تصوير العمل بعد فترة توقف لانشغاله بتصوير الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوى" لأحمد مكى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

"فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد، الذى يجسد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.