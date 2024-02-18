مسلسلات رمضان 2024.. بوستر منفرد لـ محمد لطفى فى "بيت الرفاعى"

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة سينرجي بوستر منفردا للفنان محمد لطفي ضمن أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، ويخوض بطولته الفنان أمير كرارة.

"بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

صناع المسلسل يواصلون التصوير اليوم في حواري شبرا، لتصوير بعض المشاهد الخارجية، وتجمع مشاهد اليوم بطل العمل أمير كرارة بالفنانة إيناس كمال، حيث يظهران ضمن الأحداث بدور زوجين يتعرضان لبعض المفارقات التي تغير مجرى حياتهما، مشيرًا إلى أنهم أنهوا ما يقرب من 60% من مشاهد العمل، لافتًا أن المخرج أحمد نادر جلال يحرص على الالتزام بالخطة التي وضعها لإنهاء العمل خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، لكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ إنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.