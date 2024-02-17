السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. المتحدة تطرح بوستر منفرد لـ أحمد رزق في "بيت الرفاعي"

جريدة الدستور

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة سينرجي المنتجة لمسلسل “بيت الرفاعي” بوستر منفرد للفنان أحمد رزق، والذي يشارك في بطولة العمل أمام الفنان أمير كرارة، ليعرض خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

ويجسد “رزق” خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي، شخصية “فاروق” وهو تاجر آثار وأحد أعداء “ياسين” أمير كرارة، بسبب الميراث.

 

 

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

 

يشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل اعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

 

يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

وقدم أحمد رزق فى شهر رمضان الماضى مسلسل "حضرة العمدة"، والذى شارك في بطولته روبى، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

 

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