تهديد وانتحار ورقص.. "المتحدة" تطرح البرومو التشويقي لمسلسل "محارب"

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع الشركة المنتجة لمسلسل “محارب”، البرومو التشويقي الأول له، والذي يخوض بطولته الفنان حسن الرداد، ويعرض خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وشهد البرومو التشويقي الذي لا يتعدى الدقيقة ونصف، العديد من الأحداث الشيقة من بين رقص وغناء وانتحار وأكشن وتهديد، حيث تدور أحداث العمل في إطار الإثارة والتشويق وبه خط درامي تسيطر عليه حالة من الأكشن لتعرض بطل العمل لمواقف تكشفها الأحداث.

مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنقلب حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تستمر في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى، لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضي كل الأذواق.