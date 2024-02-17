السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| المتحدة تطرح بوستر منفردا لـ حسن الرداد بطل "محارب"

حسن الرداد
حسن الرداد

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوستر رسميا ومنفردا للفنان حسن الرداد، لمسلسل "محارب"، الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن تحت قيادة  المخرجة  شيرين عادل.

ويستمر الفنان حسن الرداد في العودة لتقديم المزيد من الأعمال الدرامية، ويأتي أحدثها مُسلسله المقرر عرضه في رمضان القادم 2024 وهو بعنوان "محارب".

مسلسلات رمضان 2024 

المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تستمر في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى، لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضي كل الأذواق.

قصة مسلسل “محارب” بطولة حسن الرداد

ومسلسل "محارب" هو عمل شعبي اجتماعي مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد "حسن الرداد" ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، إذ يضطر للعمل من أجل إعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا بعد ذلك من شأنه أن يغير مسار حياته.

مسلسلات رمضان 2024 

وخلال المسلسل يقع "محارب" في حب الفنانة ناهد السباعي التي تجسد دور فتاة شعبية، ولكن يصيبهما العديد من الأزمات التي تكشفها الأحداث.

ويقدم المسلسل الفنان حسن الرداد في دور شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، ويظهر في المسلسل أنه كان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه، كما يعمل سائق ميكروباص لينفق على عائلته، بينما يظهر الفنان أحمد زاهر في شخصية محامٍ، أما الفنان تامر عبدالمنعم فيظهر في شخصية محامٍ أيضًا، لكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل، ويقدم المسلسل فكرة الثأر والهروب منه، ويدخل مسلسل "محارب" ضمن إطار الأعمال الاجتماعية التشويقية.

أبطال مسلسل “محارب” 

 مسلسل "محارب" هو من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نرمين الفقي، منة فضالي، ماجد المصري، ناهد السباعي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

مسلسلات رمضان 2024 “محارب” مسلسل “محارب” الفنان حسن الرداد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قصة مسلسل “محارب” بطولة حسن الرداد

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