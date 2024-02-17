أمير كرارة يشارك جمهوره بوستر "بيت الرفاعي".. ويعلق: رمضان كريم

شارك الفنان أمير كرارة، عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة البوستر الرسمي الأول لمسلسله “بيت الرفاعي” الذي سيخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، وكل هؤلاء يلتقون تحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.

وكتب الفنان أمير كرارة على البوستر الذي شاركه عبر موقع “فيسبوك” قائلًا: “رمضان كريم”، ليتفاعل الجمهور مع البوستر وسيجسد من خلاله شخصية طبيب، والده تاجر آثار، وتتصاعد أحداث العمل الفني.

مسلسلات رمضان 2024

تتصاعد أحداث مسلسل بيت الرفاعي حيث يجد الأبناء أن والدهم مهنته الأساسية هي تاجر آثار، كما أن “كرارة” يتزوج من الفنانة إيناس كامل ضمن أحداث العمل الفني، إلا أن الفنانة ميرنا جميل التي تجسد شخصية كوافيرة تقع في حبه.

مسلسل “بيت الرفاعي” له أكثر من خط درامي حيث سيدخل الفنان أمير كرارة في صراع كبير مع الفنان أحمد رزق، الذي سيكون متزوج من الفنانة دنيا المصري، وتنتقل الأحداث إلى الفنان سيد رجب الذي يجسد شخصية عم “كرارة” وهو تاجر أيضًا.

تدور أحداث مسلسل “بيت الرفاعي” في منطقة شعبية ويعمل والدهم تاجر واسمه محمود الرفاعي، وابنه الكبير سيلعب دوره الفنان أمير كرارة، حيث يجسد شخصية طبيب وهى شخصية جديدة عليه ومختلفة يجسدها للمرة الأولى.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن بجانب الفنان أمير كرارة، حيث سيشاركه البطولة كل من أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.