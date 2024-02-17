مسلسلات رمضان 2024| قصة وأبطال مسلسل بيت الرفاعي  لـ أمير كرارة

بمجرد طرح التريلر التشويقي وصور كواليس تصوير مسلسل “بيت الرفاعي”، للفنان أمير كرارة، ازداد البحث عبر الموقع الأكثر شهرة “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، رغبًة منهم في معرفة تفاصيل قصة العمل الفني ومن هم أبطاله الذين سيشاركون مع نجمهم المفضل “كرارة”.

مسلسلات رمضان 2024

ويرصد “الدستور” قصة وأبطال مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" في سياق السطور التالية.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

ستدور أحداث مسلسل “بيت الرفاعي” الذي سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024، في منطقة شعبية ويعمل والدهم تاجر واسمه محمود الرفاعي، وابنه الكبير سيلعب دوره الفنان أمير كرارة، حيث يجسد شخصية طبيب وهي شخصية جديدة عليه ومختلفة يجسدها للمرة الأولى.

مسلسلات رمضان 2024

تتصاعد أحداث مسلسل بيت الرفاعي حيث يجد الأبناء أن والدهم مهنته الأساسية هي تاجر آثار، كما أن “كرارة” يتزوج من الفنانة إيناس كامل ضمن أحداث العمل الفني الذي سيعرض في رمضان 2024، إلا أنه تظهر الفنانة ميرنا جميل التي تجسد شخصية كوافيرة لتقع في حبه.

مسلسل “بيت الرفاعي” له أكثر من خط درامي حيث سيدخل الفنان أمير كرارة في صراع كبير مع الفنان أحمد رزق، الذي سيكون متزوج من الفنانة دنيا المصري، وتنتقل الأحداث إلى الفنان سيد رجب الذي يجسد شخصية عم “كرارة” وهو تاجر أيضًا.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن بجانب الفنان أمير كرارة، حيث سيشاركه البطولة كل من أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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