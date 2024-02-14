الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان|المتحدة تدعم ملك قورة وميرنا جميل بـ"بيت الرفاعي"

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

تعاقدت الفنانة ملك قورة وميرنا جميل على بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" الذي سيكون ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث ستدور أحداثه في منطقة شعبية في إطار الإثارة والتشويق، وذلك في إطار خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم النجوم الشباب.

نجوم مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

يضم "بيت الرفاعي" كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة، أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ إنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

مسلسلات رمضان 2024

وتحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائمًا على تقديم وجبة فنية مميّزة للجمهورتناسب جميع الأذواق، خاصة في شهر رمضان والذي يتخلله عشرات الأعمال الفنية.

مسلسلات رمضان 2024 أحداث مسلسل بيت الرفاعي مسلسل بيت الرفاعي بيت الرفاعي نجوم مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 الفنانة الشابة ملك قورة والفنانة الشابة ميرنا جميل

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