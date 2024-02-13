دراما رمضان 2024.. أحمد رزق يشتبك مع أمير كرارة في "بيت الرفاعي"

يواصل نجوم مسلسل بيت الرفاعي والمنتظر عرضه في الموسم الرمضاني 2024، تصوير مشاهد المسلسل، والتي تضمّ كوكبة من الفنانيين، مع الفنان أمير كرارة.

ويُنافس الفنان أحمد رزق خلال المارثون الرمضاني، ضمن فريق مسلسل بيت الرفاعي، حيثُ يواصل تصوير مشاهده، وفقًا للخطة الزمنية التي ضعتها الشركة المُنتجة.

ويخوض أحمد رزق سباق رمضاني بمشاركته في مسلسل بيت الرفاعي الذي يُجسّد خلاله شخصية «فاروق» وهو تاجر آثار وأحد أعداء «ياسين» أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

ويأتي مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، ضمن قائمة الأعمال الدرامية التي تطرحها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن سباق دراما رمضان 2024.

وتشهد الشاشات المصرية على مدار الشهر المُبارك، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية والتي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار ممتلء بالإثارة والتشويق.

نجوم مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

يضم مسلسل "بيت الرفاعي" كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة، أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ إنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

مسلسلات رمضان 2024

وتحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائمًا على تقديم وجبة فنية مميّزة للجمهورتناسب جميع الأذواق، خاصة في شهر رمضان والذي يتخلله عشرات الأعمال الفنية.