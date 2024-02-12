دراما رمضان 2024| سيد رجب يواصل إبداعه في مسلسل بيت الرفاعي

يُشارك الفنان سيد رجب في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي" من بطولة أمير كرارة، في واحد من الأعمال الدرامية التي تُذاع عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويقدّم الفنان سيد رجب شخصية جديدة، داخل أحداث العمل الدرامي، والذي يضم كوكبة أخرى من الفنانين.

آخر أعمال سيد رجب

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنان سيد رجب هو فيلم 19 ب، والذي بدأ عرضه لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وفاز بثلاث جوائز، ومن ثم تم طرحه في دور العرض المصرية في شهر مايو الماضي.

أعمال الفنان سيد رجب في رمضان 2023

شارك الفنان سيد رجب في السباق الرمضانى الماضي 2023 بـ 3 أعمال درامية وهى «رمضان كريم 2» و«الأجهر»، وشارك أيضًا فى بطولة مسلسل النجمة دنيا سمير غانم «جت سليمة»

سيد رجب في بيت الرفاعي

يأتي مسلسل «بيت الرفاعي» ضمن قائمة الأعمال الرمضانية للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، حيثُ تشهد الشاشات المصرية على مدار الشهر المُبارك، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية والتي تتنوّع ما بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار ممتلء بالإثارة والتشويق.

بوستر بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

بطولة مسلسل بيت الرفاعي

يضم مسلسل بيت الرفاعي كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة، أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ إنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

وتحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائمًا، على تقديم وجبة فنية مميّزة للجمهور، خاصة في شهر رمضان والذي يتخلله عشرات الأعمال الفنية.

مسلسلات رمضان 2024

ومؤخرًا تصدَّر مسلسل بيت الرفاعي محركات البحث ، بعد أن طرحت منصة Watch itبوستر المسلسل بطولة أمير كرارة، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمنصة.

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة للعمل، خلال أيام، البرومو الدعائي والتشويقي للمسلسل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة.