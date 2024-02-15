الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| كواليس شخصية ملك قورة في "بيت الرفاعي"

ملك قورة فى مسلسل
ملك قورة فى مسلسل بيت الرفاعي

تكثف الفنانة الشابة  ملك قورة ساعات التصوير للانتهاء من مشاهدها في  مسلسل “بيت الرفاعي”، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر أن يخوض سباق دراما رمضان 2024 والتي ستكون شخصية محورية ضمن أحداث العمل الفني الذي يعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل شخصية ملك قورة في "بيت الرفاعي"

وكشفت الصورة التي شاركتها الفنانة ملك قورة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل شخصيتها في “بيت الرفاعي”، حيث تكون شقيقة الفنان أمير كرارة ضمن أحداث المسلسل، واسمها بالكامل رقية محمود إبراهيم السيد رفاعي، وهيحاصلة على بكالريوس التجارة من جامعة القاهرة، كما أنها تظهر بشخصية فتاة في الثلاثنيات من عمرها  

 

الفنانة ملك قورة

وتعاقدت الفنانة ملك قورة على بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" الذي سيكون ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث ستدور أحداثه في منطقة شعبية في إطار الإثارة والتشويق، وذلك في إطار خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم النجوم الشباب.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ إنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

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نجوم مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

يضم "بيت الرفاعي" كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة، أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

 

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