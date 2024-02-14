الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| قصة وأبطال مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي

أحمد العوضي فى مسلسل
أحمد العوضي فى مسلسل حق عرب

يستعد الفنان  أحمد العوضي، لخوض تجربته مع البطولة المطلقة الأولى خلال سباق دراما رمضان 2024، بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز فنيًا وعاطفيًا.

ويُجسد "العوضي" شخصية عرب السويركي خلال مسلسل “حق عرب”.

قصة مسلسل حق عرب

وتُشارك “العوضي” بطولة مسلسل حق عرب، الفنانة دينا فؤاد.

وتدور شخصية عرب السويركي للفنان أحمد العوضي، حول اتهامه في قضية قتل، ويعمل بمصنع أخشاب لمالكه ويجسد شخصيته الفنان رياض الخولي، وبعد هذا الاتهام يحاول الهرب حتي لا يتورط بها، في محاولة منه لإثبات براءته.

أبطال مسلسل حق عرب

جدير بالذكر أن مسلسل “حق عرب” هو من تأليف محمود حمدان تحت قيادة المخرج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجى، وبطولة الفنان أحمد العوضى، رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

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عدد حلقات مسلسل حق عرب

من المقرر أن يخوض الفنان أحمد العوضي هذا العام السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسل “حق عرب”، والذي سيكون مكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر رمضان المقبل، وللمرة الأولى تبتعد الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الساحة الفنية هذا العام ولا تشارك فيها العوضي بطولة مسلسله الذي سيعرض في الأيام المقبلة.

وطرحت المنصة الرقمية watch it  البوستر المبدئي لمسلسل "حق عرب"، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد العوضي والذي سيتم عرضه في رمضان المبارك عن طريق إحدي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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