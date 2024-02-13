بعد الإعلان عن "حق عرب".. أبرز مسلسلات أحمد العوضي في رمضان

خلال فترة وجيزة، سطع نجم الفنان أحمد العوضي الذي قدّم عدة أعمال درامية مميزة في مواسم دراما رمضان السابقة، ليظهر هذا العام في مسلسل جديد "حق عرب" عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

في موسم رمضان 2024 يشارك العوضى تصوير مسلسله الجديد "حق عرب" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

وشارك “العوضي” في السينما حيث كانت آخر أعمال أحمد العوضي فيلم الإسكندراني الذي ينتمي للسينما الشعبية من اخراج خالد يوسف.

مسلسلات أحمد العوضي

وتصدرت مسلسلات العوضي ونالت إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور، حيث قدم العوضي في موسم رمضان الماضي مسلسل ضرب نار برفقة النجمة ياسمين عبدالعزيز.

"الاختيار"

بدأت نجومية العوضي حين قدم دور هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة عام 2020، وبعدها تقديم مسلسلي "اللي مالوش كبير" و"ضرب نار" بمشاركة النجمة ياسمين عبد العزيز وتحقيقه نجاحًا كبيرًا في العملين.

لآخر نفس

كان آخر نفس من بطولة أحمد العوضي ويعد هذا المسلسل الذي جرى عرضه في 2019 هو أول عمل درامي كان يجمع بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزي.

“اللّي مالوش كبير”

ولاقى مسلسل اللي ملوش كبير إعجاب غير مسبوق من الجمهور حيث شارك أحمد العوضي بطولته مع ياسمين عبد العزيز ضمن دراما عام 2021، وكسبا في حلقاته المختلفة قلوب متابعيهما، بسبب المشاهد المؤثرة التي لعباها بطريقة ممتازة.