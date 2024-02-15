مسلسلات رمضان 2024.. نور محمود عن "مسار إجباري": توكلنا على الله

تصدَّر الفنان نور محمود، بوستر مسلسل "مسار إجباري"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، وهو من المسلسلات المكوّنة من 15 حلقة فقط، ويخوض بطولته كلا من: أحمد داش، وعصام عمر.

وكتب الفنان نور محمود، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بسم الله توكلنا على الله.. مسار إجباري رمضان ٢٠٢٤ إن شاء الله.. اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول".

وقاربت المخرجة نادين خان، على الانتهاء تمامًا من تصوير المسلسل الجديد المكوّن من 15 حلقة فقط، حيث يستمر التصوير دون توقف وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للشركة المنتجة، للحاق بمسلسلات رمضان 2024، فيما أظهر البرومو الأول للعمل حالة من التشويق كان بطلاها عصام عمر وأحمد داش.

أبطال وصنّاع "مسار إجباري"

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطى، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق، ويظهر عصام عمر، بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته ويعتمد عليه زملاؤه، وتلعب الفنانة صابرين دور والدته، أما الفنان أحمد داش، فيُجسِّد دور شاب متطلع للمستقبل ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.