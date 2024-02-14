دراما رمضان 2024| "المتحدة" ترعى المواهب الشابة دنيا سامي وصدقي صخر في "فراولة"

واصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رعاية المواهب الشابة، حيث منحت الفنانة الشابة دنيا سامي، من خلال دراما رمضان 2024، فرصة المشاركة في مسلسل "فراولة"، وكذلك منحت صدقي صخر دور البطولة أمام الفنانة نيللي كريم.



قصة مسلسل “فراولة”

تدور أحداث مسلسل فراولة حوّل فتاة تحمل الاسم ذاته وتجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم، حيث تلعب دور فتاة ارستقراطية نشطة عبر منصة “تيك توك”، وتتحوّل حياتها من الفقر إلى الثراء بسبب السوشيال ميديا والتي تتحوّل لتكون قارئة تاروت وتوهم الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنها لها علاقة بعلم الطاقة.

فكرة عملها كقارئة فنجان أو تاروت تستطيع أن تكون نقطة تحولها عندما حتي في مبيعات إحدى الشركات العالمية، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب.



أبطال مسلسل فراولة

أبطال مسلسل فراولة الذي من المقرر طرحه ضمن دراما رمضان 2024، تلعب بطولته الفنانة نيللي كريم، ويشاركها البطولة كل من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

يٌجدر الإشارة إلى أن المنصة الرقمية "WATCH IT" قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مجموعة من البوسترات لمسلسل "فراولة" ولأبطاله، وكان من بينهم الفنانة نيللي كريم بطلة العمل.

عدد حلقات مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

يٌجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يكون مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم ضمن قائمة مسلسلات الـ 15 حلقة، ولم يستقر صنّاعه على موعد طرحه حى الآن في النصف الأول أم الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.