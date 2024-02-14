الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| "المتحدة" ترعى المواهب الشابة دنيا سامي وصدقي صخر في "فراولة"

مسلسل فراولة لنيللي
مسلسل فراولة لنيللي كريم

واصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رعاية المواهب الشابة، حيث منحت الفنانة الشابة  دنيا سامي، من خلال دراما رمضان 2024، فرصة المشاركة في مسلسل "فراولة"، وكذلك منحت صدقي صخر دور البطولة أمام الفنانة نيللي كريم.


قصة مسلسل “فراولة”

تدور أحداث مسلسل فراولة حوّل فتاة تحمل الاسم ذاته وتجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم، حيث تلعب دور فتاة ارستقراطية نشطة عبر منصة “تيك توك”، وتتحوّل حياتها من الفقر إلى الثراء بسبب السوشيال ميديا والتي تتحوّل لتكون قارئة تاروت وتوهم الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنها لها علاقة بعلم الطاقة.

فكرة عملها كقارئة فنجان أو تاروت تستطيع أن تكون نقطة تحولها عندما حتي في مبيعات إحدى الشركات العالمية، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب.


أبطال مسلسل فراولة

أبطال مسلسل فراولة الذي من المقرر طرحه ضمن  دراما رمضان 2024، تلعب بطولته الفنانة نيللي كريم، ويشاركها البطولة كل  من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

يٌجدر الإشارة إلى أن المنصة الرقمية "WATCH IT" قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مجموعة من البوسترات لمسلسل "فراولة" ولأبطاله، وكان من بينهم الفنانة نيللي كريم بطلة العمل.

 

عدد حلقات مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

يٌجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يكون مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم ضمن قائمة مسلسلات الـ 15 حلقة، ولم يستقر صنّاعه على موعد طرحه حى الآن في النصف الأول أم الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

الفنانة الشابة دنيا سامي خلال دراما رمضان 2024 مسلسل فراولة فراولة الفنانة الشابة ميرنا جميل عدد حلقات مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

عاجل.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس: "شديد البرودة ليلًا"

عاجل| تعطيل الدراسة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية.. غدًا

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية