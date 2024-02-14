الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024| قصة وأبطال مسلسل فراولة لـ"نيللي كريم"

نيللي كريم
نيللي كريم

تواصل الفنانة نيللي كريم، تصوير مشاهدها  من مسلسل فراولة المكوّن من 15 حلقة والمقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي ستلعب من خلاله شخصية جديدة ومختلفة عليها، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، تحت قيادة المخرج محمد على.

 

ويبحث الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عبر موقع البحث الأكثر شهرة “جوجل”’، عن قصة وأبطال مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضه ضمن دراما مسلسلات رمضان 2024، ويرصدها “الدستور” في سياق السطور التالية.

 

قصة مسلسل فراولة

ستدور أحداث مسلسل فراولة حوّل فتاة تحمل الاسم ذاته وهي التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، حيث ستلعب دور فتاة ارستقراطية لديها علاقة بالتيك توك، وتتحوّل حياتها من الفقر إلى الثراء بسبب علاقتها بالسوشيال ميديا والتي تتحوّل لتكون قارئة تاروت وتوهم الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنها لها علاقة بعلم الطاقة.

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فكرة عملها كقارئة فنجان أو تاروت تستطيع أن تكون نقطة تحولها عندما حتي في مبيعات إحدى الشركات العالمية، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب.


أبطال مسلسل فراولة

جدير بالذكر أن أبطال مسلسل فراولة الذي من المقرر طرحه ضمن  دراما رمضان 2024، تلعب بطولته الفنانة نيللي كريم، ويشاركها البطولة كل  من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

 

يٌجدر الإشارة إلى أن المنصة الرقمية "WATCH IT" قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مجموعة من البوسترات لمسلسل "فراولة" ولأبطاله، وكان من بينهم الفنانة نيللي كريم بطلة العمل.

 

عدد حلقات مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

من المقرر أن يكون مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم ضمن قائمة مسلسلات الـ 15 حلقة، ولم يستقر صنّاعه على موعد طرحه حى الآن في النصف الأول أم الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.
 

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