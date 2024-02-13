الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان: تعرف على عدد حلقات مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

بوستر مسلسل فراولة
بوستر مسلسل فراولة

تترك الفنانة نيللي كريم عباءة المسلسلات التراجيدية التي تميزت فيها مكررة تچربة المسلسلات الكوميدية التي حققت فيها نجاحًا ساحقًا من قبل بتجربة مسلسل 100 وش، وذلك بخوضها سباق رمضان 2024 بمسلسل فراولة ذو الطابع الكوميدي.

عدد حلقات مسلسل فراولة

يتميز مسلسل فراولة المقرر عرضه في رمضان القادم بأنه يأتي ضمن مسلسلات الشركة المتحدة التي تعتمد نهج الـ15 حلقة مثلها مثل العديد من المسلسلات الأخرى التي ستظهر بقوة هذا العام.

لماذا فضّل المشاهدون والنقاد المسلسلات ذات ١٥ حلقة؟

وفضّل الكثير من المتابعين والنقاد هذا النهج في إنتاج المسلسلات وذلك بذكر العديد من المميزات له من بينها قضاؤه على التمويل والمد الذي كان يشكوه المشاهد في بعض المسلسلات الأخرى ذات الثلاثون حلقة أو مايزيد.

كذلك اتفق كثير من المشاهدين والنقاد على أن  نهج انتاج مسلسلات 15 حلقة فقط يعطي الفرصة لتعدد وتنويع المسلسلات أمام المشاهد وكذلك التنويع والتعدد في الإنتاج مما يعطي ثراءًا لكافة العاملين بالمجال الدرامي كما أنه يفتح الفرصة أكبر لعرض مزيد من أنواع المسلسلات مما يقضي على فرص ملل المشاهد.

فراولة” يدور في إطار كوميدي حول الفتاة فراولة ابنة أحد حراس العقارات في منطقة الزمالك والتي ترغب في الانتقال من حياة الفقر والحاجة التي تعيشها هي وأسرتها إلى حياة الثروة والمشاهير.

يشارك نيللي هذا العام بطولة المسلسل كلا من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

وكانت من جهتها قد نشرت منصة "WATCH IT" على الصفحة الرسمية الخاصة بها مجموعة من البوسترات لمسلسل "فراولة" ولأبطاله.

عدد حلقات مسلسل فراولة نيللي كريم رمضان ٢٠٢٤ شيماء سيف watch it

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