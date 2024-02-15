دراما رمضان 2024| أحمد ماجد: حققت حلم الوقوف أمام الأستاذ يحيى الفخراني

نشر الفنان أحمد ماجد، صورة لبوستر مسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيى الفخراني، ضمن سباق دراما رمضان 2024.

وكتب “ماجد” عبر حسابه على “فيس بوك”: “حلم من أحلامي إتحقق، فخور بظهوري كضيف شرف في مسلسل عتبات البهجة.. واشتغلت قدام دكتور يحيى الفخراني صاحب البصمه والتاريخ الكبير فرحه غير طبيعيه بشغلي امام هذا الرجل العظيم”.

وتابع: "تحت قيادة ملك الدراما اللي بتشرف بوجودي معاه الاستاذ المحترم مجدي ابو عميره بجد كان حلم وتعاون أضاف ليه كتير في مشواري عتبات البهجه انتاج العدل جروب تأليف دكتور مدحت العدل وإخراج الاستاذ مجدي ابو عميرة".

واختتم: “رمضان السنة دي مختلف بإذن الله”.

عودة “الفخراني" للدراما الرمضانية

ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، إذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخراني للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائي في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".