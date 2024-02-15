دراما رمضان 2024| حاتم صلاح ومصطفى غريب في الكبير أوي8 (فيديو)

شاركت الصفحة الرسمية لقناة أون مقطع فيديو قصير “ريل” عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل “فيسبوك” يجمع بين الفنان مصطفي غريب الذي يلعب شخصية العترة والفنان حاتم صلاح الذي يجسد شخصية نفادي صديق الكبير أوي ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 8.

رمضان 2024: ضيوف شرف “الكبير أوي” ج 8

تضم قائمة ضيوف شرف الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، فإن الفنانة شيماء سيف تظهر بشخصية كرتونية شريرة والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني.

في رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ظهر أحمد مكي على بوستر مسلسل “الكبير أوي 8” بشخصياته الشهيرة “الكبير” و"جوني" وحزلقوم" ويقدم مكي في الجزء الثامن قصة جديدة ومختلقة عن الأجزاء السابقة وشمل البرمو مجموعة من المشاهد الكوميدية وعناصر جديدة تدخل على العمل فى الجزء الثامن في الموسم الرمضاني 2024.

قصة مسلسل الكبير أوي 8 في رمضان 2024

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي حوّل أجواء جديدة داخل قرية المزاريطة التي يقطنها الكبير الذي يلعب دوره أحمد مكي، وهدرس الذي يجسد شخصيته محمد سلام، ومربوحة التي تلعب دور زوجته وجوني، نفادي صديق الكبير الذي يلعب دوره الفنان حاتم صلاح وغيرهم من النجوم، حيث ستحتفل القرية بعيد الهالوين كما يظهر الفنان محمد سلام بأحداث جديدة وهي أنه سيكون ستاند آب كوميديان.