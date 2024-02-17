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فن

رمضان 2024| أحمد عبدالله: مسلسل بيت الرفاعى ملىء بالمفاجآت.. وسعيد بمشاركتى فيه

جريدة الدستور

يواصل الفنان أحمد عبدالله تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "بيت الرفاعي"، والذي يشارك في بطولته أمام النجم أمير كرارة، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال.

 

وقال "عبدالله" في تصريح لـ"الدستور" إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل بيت الرفاعي، مؤكدًا أن العمل مليء بالمفاجآت وتصاعد الأحداث المشوقة والمحببة لدى الجمهور، لافتًا إلى أنه يجسد دورًا جديدًا ومختلفًا عما قدمه من قبل، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

 

وأكد أن مسلسل "بيت الرفاعي" ليس سهلا، ومليئًا بالتفاصيل التي تطلبت مجهودا كبيرا من كل فريق العمل، مشيرًا إلى أن المخرج  أحمد نادر جلال، والذي يعد سببا رئيسيا لمشاركته في العمل من المخرجين المبدعين الذي يهتمون بأدق التفاصيل، ليخرج عملا كاملا متكاملا دون أخطاء.

 

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير. وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد عبد الله هو مشاركته في مسلسل جعفر العمدة، الذي حصل من بعده على إشادة كبيرة من قبل الجمهور، وقت عرضه في رمضان الماضي 2023، وجسد فيه شخصية كارم فتح الله، والعمل من بطولة محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

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