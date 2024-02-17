السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح بوستر "بيت الرفاعى"

أمير كرارة فى مسلسل
أمير كرارة فى مسلسل بيت الرفاعي

طرحت منصة watch it بوستر جديدا للنجم أمير كرارة، من مسلسل "بيت الرفاعي"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" في إطار الإثارة والتشويق، ويظهر كرارة خلال الأحداث بدور ياسين الرفاعي وهو طبيب جراحة عظام، وتقطن أسرته في منطقة شعبية، ويدخل في صراعات تكشفها الأحداث بسبب التجارة في الآثار من قبل رجال أسرته.

تتصاعد أحداث مسلسل "بيت الرفاعي"، حيث يكتشف الأبناء أن والدهم يعمل كتاجر آثار، وفي نفس الوقت، يتزوج "كرارة" من الفنانة إيناس كامل في أحداث العمل الفني الذي سيتم عرضه في رمضان 2024. 

ومن المتوقع أن تظهر الفنانة ميرنا جميل، التي تجسد دور كوافيرة وتقع في حب "كرارة".

المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين. 

المسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

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