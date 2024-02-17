مسلسلات رمضان 2024.. رحاب الجمل شقيقة أمير كرارة الكبرى فى "بيت الرفاعى"

تشارك الفنانة رحاب الجمل في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024 المقبل، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال.

وكشفت "رحاب"، في تصريح لـ الدستور عن دورها في المسلسل، حيث تجسد دور شقيقة "ياسين الرفاعي" أمير كرارة الكبرى، بينما تجسد الفنانة ملك قورة شخصية "رقية" شقيقتهما الصغرى، مؤكدة أن العمل مختلف ومميز، معربة عن سعادتها الشديدة بالتعاون مع فريق العمل وعلى رأسهم المخرج أحمد نادر جلال، والنجم أمير كرارة، الذي سبق وتعاونت معه من قبل.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وتشارك رحاب في نفس الموسم من خلال مسلسل "صدفة" بالمشاركة مع الفنانة ريهام حجاج، وتدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار كوميدي اجتماعي، أو "اللايت" وهو إطار مختلف عما اعتادت على تقديمه ريهام حجاج في مسلسلاتها، أما قصة مسلسل "صدفة" تحكي عن فتاة اسمها صدفة عجيبة، وهي تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.

يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.