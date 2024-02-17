مسلسلات رمضان 2024.. إسلام جمال يروج لمسلسل "الحشاشين" ببوستر منفرد

يشارك الفنان إسلام جمال في بطولة مسلسل "الحشاشين"، والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، ويواصل تصوير العمل على قدم وساق بقيادة المخرج بيتر ميمي.

وروج "إسلام" لمسلسل الحشاشين، بنشر بوستر منفرد له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وعلق قائلا: "الحشاشين، رمضان ٢٠٢٤، بطولة النجم كريم عبد العزيز، للمخرج دكتور پيتر ميمي، إنتاج تامر مرسي/ سينرچي، إشراف عام حسام شوقي، المنتج الفني فتحي إسماعيل، مدير التصوير دكتور حسين عسر، ديكور أحمد فايز، مهندس صوت علمي عبد الستار".

يجسد إسلام جمال شخصية محورية في أحداث المسلسل، إذ يقدم شخصية تدعى "جلال الدولة ملك شاه" وهو سلطان المسلمين في أحداث المسلسل المنتظر "الحشاشين"، والذى يعد أحد أبرز الأعمال في دراما رمضان المقبل برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

كريم عبد العزيز يجسد دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

"الحشاشين" ليسوا أشخاصًا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

تاريخيا خرجت جماعة "الحشاشين" من طائفة النزارية الإسماعيلية، التي انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، وترجع تسميتها إلى كلمة "Assassins" أي القتلة أو الاغتياليون، لأنهم قتلوا ملوكهم وقادة الجيوش، ويقال إن سبب تسميتهم بالحشاشين لكونهم اضطروا لأكل الحشائش وقت حصار السلاجقة.