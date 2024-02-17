السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. بوستر منفرد لـ دنيا المصري في "بيت الرفاعي"

جريدة الدستور

طرحت منصة watch it الإلكترونية، بوستر منفرد للفنانة دنيا المصري من مسلسل “بيت الرفاعي”، والتي تتشارك في بطولته أمام النجمين أمير كرارة وأحمد رزق، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وتظهر “دنيا” خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي بدور زوجة الفنان أحمد رزق والذي يظهر بدور “فاروق” ويتاجر في الأثار ويحاول الانتقام من أمير كرارة “ياسين الرفاعي”، ويدخلا في صراع بسبب الميراث.

 

 

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، دنيا المصرى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024، في منطقة شعبية ويعمل والدهم تاجر واسمه محمود الرفاعي، وابنه الكبير سيلعب دوره الفنان أمير كرارة، حيث يجسد شخصية طبيب، وهى شخصية جديدة عليه ومختلفة يجسدها للمرة الأولى.

 

مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024 بيت الرفاعي اعلان مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 جميع مسلسلات رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 مراجعة مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي

مواد متعلقة

نقيب الموسيقيين يلبي مطالب أعضاء الجمعية العمومية

مسلسلات رمضان 2024.. بوستر منفرد لـ رحاب الجمل فى "صدفة"

مسلسلات رمضان 2024.. بوستر منفرد لـ ياسمين رئيس في "جودر"

تصاعد جرعة الإثارة.. روجينا تكشف عن بوسترات مسلسل "سر إلهى"

مسلسلات رمضان 2024.. الإثارة والتشويق يسيطران على البرومو الأول لـ"بيت الرفاعى"

مسلسلات رمضان 2024.. إسلام جمال يروج لمسلسل "الحشاشين" ببوستر منفرد

مسلسلات رمضان 2024.. رحاب الجمل شقيقة أمير كرارة الكبرى فى "بيت الرفاعى"

رمضان 2024| أحمد عبدالله: مسلسل بيت الرفاعى ملىء بالمفاجآت.. وسعيد بمشاركتى فيه

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى تلقى تبرع بالعملات الأجنبية من أحد المواطنين

إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة آخر يونيو

عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

سعر الدولار اليوم السبت في مصر خلال التعاملات المسائية

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

عاجل.. إقامة دولة فلسطينية.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكى ورئيس الاحتلال فى ميونخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج