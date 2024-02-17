مسلسلات رمضان 2024.. بوستر منفرد لـ دنيا المصري في "بيت الرفاعي"

طرحت منصة watch it الإلكترونية، بوستر منفرد للفنانة دنيا المصري من مسلسل “بيت الرفاعي”، والتي تتشارك في بطولته أمام النجمين أمير كرارة وأحمد رزق، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وتظهر “دنيا” خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي بدور زوجة الفنان أحمد رزق والذي يظهر بدور “فاروق” ويتاجر في الأثار ويحاول الانتقام من أمير كرارة “ياسين الرفاعي”، ويدخلا في صراع بسبب الميراث.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، دنيا المصرى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024، في منطقة شعبية ويعمل والدهم تاجر واسمه محمود الرفاعي، وابنه الكبير سيلعب دوره الفنان أمير كرارة، حيث يجسد شخصية طبيب، وهى شخصية جديدة عليه ومختلفة يجسدها للمرة الأولى.