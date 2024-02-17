نقيب الموسيقيين يلبي مطالب أعضاء الجمعية العمومية

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بإقامة جمعية عمومية لعرض ميزانية النقابة كاملة، ومناقشتها طبقاً للقانون تحقيقاً لرغبة الزملاء المشروعة والقانونية والعادلة، مطالبا أعضاء مجلس الإدارة بضرورة مساعدته في ذلك .



ويلبي نقيب الموسيقيين مصطفى كامل لأول مرة في تاريخ نقابة المهن الموسيقية متطلبات أعضاء الجمعية العمومية لمعرفة كل ما يدور في النقابة وعرض ميزانيتها وأرصدتها كاملة، وتحقيق رغباتهم خلال الفترة المقبلة ومعرفة حق كل موسيقي وأصحاب المعاشات والمرضى، وهذا لم يحدث من قبل في عهد النقابة، وهذا ما يسعى إليه دائما في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تحسب له خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة .