إنتاج ضخم وأكشن وديكورات مختلفة.. 5 لقطات من "بيت الرفاعي" لـ أمير كرارة

أثار البرومو التشويقي الأول لمسلسل “بيت الرفاعي” ضجة واسعة فور طرحه منذ قليل، حيث سيطرت عليه حالة من الأكشن والإثارة، ولفت النجم أمير كرارة نظر الجمهور باختلافه الملحوظ من خلال برومو العمل، والمقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

ويرصد “الدستور” خلال السطور التالية 5 لقطات من برومو مسلسل "بيت الرفاعي" لأمير كرارة، ما بين الأكشن والديكورات المختلفة.

1. الإنتاج الضخم

لوحظ على البرومو الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة سينرجي، أن مسلسل بيت الرفاعي من الأعمال الضخمة إنتاجيًا، والتي بذل فيها مجهودا كبيرا وواضحا من قبل صناع العمل سواء أمام أو خلف الكاميرا، وهو ما ستعكسه الأحداث التي يبدو عليها الإثارة والتشويق.

2. الأكشن

وشهد البرومو الذي لا يتعدى دقيقة ونصف، مشاهد أكشن مختلفة بعكس ما تم تداوله عن أن العمل شعبي بحت، حيث يظهر النجم أمير كرارة خلاله بدور طبيب يدعى ياسين الرفاعي، وظهر من خلال البرومو وهو يتعرض لصراعات مختلفة.

3. الديكورات المختلفة

صور صناع مسلسل بيت الرفاعي في أكثر من ديكور في مناطق مختلفة، فقاموا بتصوير مشاهد داخلية في بيت العائلة باستوديو المغربي، ومشاهد خارجية ما بين القناطر وناهيا وشبرا شارع طوسون، ومدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى منطقة وسط البلد وميدان طلعت حرب، وهو ما عكسه البرومو من مناظر طبيعية خلابة بالمدن الساحلية، بالإضافة إلى مشاهد الأكشن داخل منزل الرفاعي.

4. صراع على الميراث

بدأ برومو بيت الرفاعي بمشهد الفنان أحمد فؤاد سليم الذي يجسد دور كبير بيت الرفاعي، ويؤكد أنه لم يورث أحد ميراثه، ويجبرهم على الاجتماع في منزل واحد، ولكن يبدو على ملامح الجميع الاعتراض، لذلك من المتوقع أن تشهد الأحداث صراع كبير بين أفراد العائلة على الميراث.

5. جريمة قتل وهروب

ظهر أمير كرارة بجانب أحمد فؤاد سليم الذي تعرض للقتل وذلك بعدما واجههم بعدم توريثه لأحد، ويبدو أن “ياسين الرفاعي” أمير كرارة، هو من يتورط في جريمة القتل، حيث يهرب من الشرطة طوال الأحداث في أماكن متفرقة حتى يثبت براءته، ولكن يسعى فاروق الرفاعي الذي يجسده أحمد رزق لتوريطه في الجريمة والانتقام منه وإبعاده عن بيت الرفاعي.