مسلسلات رمضان 2024| صور جديدة من كواليس "عتبات البهجة" ليحيى الفخراني

يواصل النجم يحيى الفخراني تصوير مشاهد مسلسله الجديد “عتبات البهجة” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، بقيادة المخرج مجدي أبو عميرة.

ويجسد “الفخراني” خلال العمل دور إنفلونسر مشهور على يوتيوب، ويقدم برنامج يحمل اسم عتبات البهجة، ويعطي من خلال نصائح لمتابعيه بالتفاؤل وحب الحياة من خلال رسائل السعادة، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي لايت واجتماعي مشوق، وحصل “الدستور” على صور جديدة من كواليس تصوير العمل.

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

ويعود يحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب عامين، إذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك في بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخراني للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري، ليعود الثنائي للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".