فيديو طريف يجمع أبطال مسلسل "فراولة" لـ نيللي كريم

يواصل صناع مسلسل “فراولة” تصوير مشاهد العمل الذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم على قدم وساق، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة on فيديو طريف بعنوان “فراولة تيست”، والذي جمع أبطال المسلسل ليختبرهم بمعلومات عن فاكهة الفراولة سواء اسم أغاني باسم الفراولة، وبلدها الأصلي، ومدحها، ولومها، وجمعها، واللقب الذي تستحقه فنانة من الوسط الفني واجتمع الجميع أن نيللي كريم فراولة الفن.

وكانت منصة watch it الرقمية، طرحت البوسترات التشويقية لأبطال مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم، المقررعرضه في موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدى الشركات العالمية.

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الايام المقبلة.

وقدمت نيللى كريم في رمضان الماضى مسلسل "عملة نادرة" وشارك في بطولته جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمى إسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.