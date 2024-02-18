الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024.. نضال الشافعي عن "الحشاشين": استنوني مع أخويا كريم عبد العزيز

الفنان نضال الشافعي
الفنان نضال الشافعي

يشارك الفنان نضال الشافعي في بطولة مسلسل “الحشاشين” الذي يخوض بطولته كريم عبد العزيز والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وكشف نضال عن صورة شخصيته التي يجسدها في مسلسل “الحشاشين” عبر حسابه الرسمي على انستجرام وعلق قائلاً: “استنوني مع أخويا كريم عبد العزيز، مسلسل الحشاشين.. رمضان 2024”.

و"الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

الحشاشين يعد من أهم وأضخم الأعمال الفنية في الوطن العربي، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ويعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

كريم عبد العزيز يجسد دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

تاريخيًا خرجت جماعة "الحشاشين" من طائفة النزارية الإسماعيلية التي انفصلت عن الفاطميين أواخر القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) وترجع تسميتها إلى كلمة Assassins أي القتلة أو الاغتياليون لأنهم قتلوا ملوكهم وقادة الجيوش ويقال إن سبب تسميتهم بالحشاشين لكونهم اضطروا لأكل الحشائش وقت حصار السلاجقة.

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