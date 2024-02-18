وليد فواز عن شخصيته في "حق عرب": "هتشوفوا حاجة كويسة قوي"

يشارك الفنان وليد فواز في موسم رمضان 2024 المقبل من خلال مسلسل “حق عرب” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي ويواصل تصوير مشاهده على قدم وساق لعرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

وكشف فواز عن ملامح شخصيته التي يجسدها ضمن احداث مسلسل حق عرب من خلال خاصية بث مباشر عبر حسابه الرسمي على انستجرام ردًا على سؤال أحد متابعيه قائلًا:“شخصيتي في حق عرب محمود المليجي والعوضي فريد شوقي نفس التركيبة كده، صراع بين الخير والشر، وهتشوفوا حاجة كويسة قوي”.

وعن تعاونه مع أحمد العوضي ردًا على سؤال أحد متابعيه قال وليد فواز:“العوضي شخص جميل واستمتعت بالعمل معاه، بس عليه نظرة حادة، وبونيه صعبة قوي”.

"حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

فى السياق، يصور وليد مسلسل "ألف ليلة وليلة" المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، والعمل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنى، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين والعمل تأليف أنور عبد المغيب وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

ويُعرض لوليد فواز مسلسل "بين السطور" على قناة ON، والعمل مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، على الطيب، دنيا المصرى، ليلى عز العرب، أيمن عزب وعدد آخر من الفنانين.