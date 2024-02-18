مسلسلات رمضان 2024.. ميرنا جميل تتصدر بوستر "بيت الرفاعي"

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة سينرجي بوستر جديد لمسلسل “بيت الرفاعي” تصدرته الفنانة ميرنا جميل، التي تقوم بدور البطولة النسائية أمام النجم أمير كرارة.

ميرنا جميل تتصدر بوستر "بيت الرفاعي"

وظهرت ميرنا من خلال البوستر بالشخصية المقرر تجسيدها في العمل، حيث تقوم بدور فتاة شعبية تربطها علاقة عاطفية مع “ياسين الرفاعي” أمير كرارة، وتساعده على الهروب من الشرطة بعد اتهامة بجريمة قتل، بينما يظهر "كرارة" خلاله أحداث العمل في شخصية طبيب لأول مرة.

أبطال وأحداث بيت الرفاعي

يضم مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ملك قوره، محمد لطفي، صفاء الطوخي، دنيا المصري، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداث العمل حول منطقة نزلة السمان وتجارة الآثار.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، لكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ إنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

أخر أعمال أمير كرارة الفنية

وشارك أمير كرارة في رمضان 2023 بمسلسل سوق الكانتو وضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: مي عز الدين، محمود البزاوي، مها نصار، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول حقبة الخميسينات وزمن الفتوة في هذا الزمن.