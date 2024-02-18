الأكثر تداولًا.. هل يوجد مسلسل للفنان محمد رمضان في رمضان 2024؟

مع اقتراب بدء موسم شهر رمضان الكريم بالدراما التلفزيونية، يبحث الجمهوره بكثرة عن أعمال نجومهم المفضلة، ومن ضمن النجوم الذي اعتاد الجمهور مشاهدتهم بالمراثون الرمضاني النجم محمد رمضان، لذلك يتسائل الجمهور هل يوجد مسلسل للفنان محمد رمضان في رمضان 2024؟، مما جعله يتصدر تريند محرك البحث العالملي جوجل خلال الساعات الماضية.

هل يوجد مسلسل للفنان محمد رمضان في رمضان 2024؟

تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا اخبار عن مشاركة النجم محمد رمضان في رمضان 2024، بمسلسل “جعفر العمدة 2”، ولكن كل ما تداول عن هذه الاخبار خاطئة، حيث أجل “رمضان” مشاركته التلفزيونية في رمضان 2024، إلى رمضان 2025، وبعدما قام ببدأ تحضيرات العمل لمسلسل “جعفر العمدة 2” بعد مطالبة الجمهور له بذلك، انشغل باعمال فنية غنائية أخرى.

غياب محمد رمضان عن درما رمضان 2024

وكان قد أعلن محمد رمضان خلال الفترة الماضية عن عدم مشاركته في دراما رمضان 2024 هذا العام، بسبب انشغاله في أعمال فنية أخرى، بالاضافة غلى أنه يبحث عن سيناريو قوي يليق بجمهوره الذي تعلق بشخصياته واعماله التلفزيونية ذات الطابع التشويقي الاجتماعي والشعبي.

محمد رمضان يعلن عدم مشاركته في رمضان 2024

وأجاب محمد رمضان أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، عن قراره بعدم المشاركة في موسم رمضان 2024 بأعمال درامية، دون الإفصاح عن الأسباب، وحيث سأله أحد متابعيه “ننتظر عمل شهر رمضان يا أسطورة”، ليرد “رمضان” قائلًا: “لو قصدك مسلسل مفيش”.

أخر أعمال محمد رمضان التلفزيونية

وحقق محمد رمضان نجاح قياسي خلال موسم رمضان 2023 الماضي من خلال مسلسل “جعفر العمدة” وشاركه البطولة كل من زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

ويواصل محمد رمضان تصوير مشاريعه السينمائية وهما فيلم “أسد الأسود”، المقرر عرضه خلال العام الجاري، وفيلم “العمدة” المقرر عرضه في عيد الأضحى 2024.