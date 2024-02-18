مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البوستر التشويقي لـ"مليحة"

أثار مسلسل “مليحة” ضجة واسعة فور الإعلان عنه الفترة الماضية والذي يعد اول عمل درامي يناقش القصية الفلسطينية، ويعرض ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 المقبل، بقيادة المخرج عمرو عرفة.

وطرحت منصة watch it بوستر تشويقي للعمل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن عن عرضه عبر منصتها خلال الشهر الكريم، بالتزامن مع عرضه على إحدىقنوات الشركة ا لمتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث المسلسل حول فتاة فلسطينية تدعى مليحة التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم، ليسلط العمل الدرامي مليحة، الضوء على واحدة من أبرز انتفاضات الأقصى، التي خلفت عقبها حربًا واسعة من الاحتلال الإسرائيلي استمرت نحو 5 سنوات، ويجسدها في المسلسل الأبطال دياب، وميرفت أمين، وسيرين خاس.

وانتفاضة 2000 هى الثانية، وتعرف بـانتفاضة الأقصى التي استمرت نحو 5 سنوات، لتبدأ داخل الأراضي الفلسطينية، في عام 2000، وتنتهي بهدنة في قمة شرم الشيخ، جمعت بين الرئيس الفلسطيني المنتخب حديثًا محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون عام 2005.

المسلسل مكون من 15 حلقة، يقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.

وتعتبر سيرين خاس ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة نشأت في القاهرة وعمان. ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين (2020) والحرم (2022).