الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

تفاصيل مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين في رمضان 2024

أبطال مسلسل مليحة
أبطال مسلسل مليحة

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة مسلسل مليحة، بطولة النجمة ميرفت أمين، الذي من المقرر طرحة في شهر رمضان المقبل 2024.

وتواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى؛ لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضى كل الأذواق.

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مسلسلات رمضان 2024.. صور جديدة من كواليس "مليحة"

قصة مسلسل مليحة

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صورا من كواليس المسلسل جمعت عدد من أبطال وصناع العمل، وبينهم المخرج عمرو عرفة، وميرفت أمين، وأشرف زكي، وأمير المصري، وعلي الطيب، ودياب.

مسلسلات رمضان 2024..  تفاصيل مسلسل مليحة لـ "ميرفت أمين" 

مليحة يدور حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، وبعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة، عن طريق مصر، وتواجه صعوبات.

ويتناول مسلسل مليحة خلال أحداثه القضية الفلسطينية، ويجسد الفنان علي الطيب خلال الأحداث دور طبيب يعمل بمستشفى رفح الحدودية يواجه العديد من الأزمات. 

مسلسلات رمضان 2024..  تفاصيل مسلسل مليحة لـ "ميرفت أمين" 
مسلسلات رمضان 2024..  تفاصيل مسلسل مليحة لـ "ميرفت أمين" 

أبطال مسلسل مليحة

يشارك في بطولة مسلسل مليحة نخبة من الفنانين وهم: "الفنانة ميرفت أمين ودياب والفنانة الفلسطينية سيرين خاس والفنان أشرف زكى والنجم أمير المصري ومروة أنور وحنان سليمان ومسلسل مليحة من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة".

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

تعلن دار الإفتاء المصرية عن  موعد شهر رمضان 2024 في مصر عقب استطلاع رؤية الهلال الشرعي يوم 29 شعبان 1445  الموافق 10 مارس 2024 ومن المتوقع وفقا للحسابات الفليكية أن يكون غرة الشهر الكريم يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 حيث تختلف الرؤية من بلد إلى أخرى وفقا للرؤية الشرعية للهلال.

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