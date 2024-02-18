مسلسلات رمضان 2024.. صور جديدة من كواليس "مليحة"

حصل "الدستور" على صور جديدة من مسلسل "مليحة"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنانة ميرفت أمين وأشرف زكي وعدد كبير من النجوم تحت قيادة المخرج عمرو عرفة.

ويدعم مسلسل "مليحة" القضية الفلسطينية وما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود من الزمان.

وتلعب ميرفت أمين، خلال الأحداث دور والدة الفنان دياب، وتدور الأحداث حول قضية فتاة فلسطينية تدعى "مليحة" وتجسدها الفنانة سيرين خاس، والتي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، بسبب تدمير الاحتلال منزلهم.

تفاصيل مسلسل مليحة

تتعرف "مليحة" على الضابط الشاب "أدهم" على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة، لكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتدور أحداث المسلسل حول قضيتها وقضية كل العرب، ويعد المسلسل أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث الحرب على غزة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي حتى الآن.

تتكون حلقات مسلسل "مليحة" من 15 حلقة، ويعرض على منصات وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الماراثون الدرامي الرمضاني 2024.

وطرحت شركة +ds البوستر التشويقي الأول لمسلسل "مليحة"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتصدر البوستر طفلة فلسطينية تنظر إلى الدمار والخراب حولها وفي يدها لعبتها، في إشارة إلى ما يحدث في غزة من دمار خلال الوقت الحالي.

أبطال مسلسل مليحة

يشارك في بطولة مسلسل مليحة نخبة من الفنانين وهم:

ميرفت أمين.

دياب.

الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.

أشرف زكي.

أمير المصري.

مروة أنور.

حنان سليمان.

ومسلسل مليحة من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة

مسلسل مليحة

مسلسل مليحة