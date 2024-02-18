استعدادًا لدراما رمضان 2024، يرصد “الدستور” في تقريره أبرز الأعمال الكوميدية في رمضان 2024، لمتابعتها خلال الشهر الكريم، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

قائمة الأعمال الكوميدية في رمضان 2024

مسلسل بابا جه

ومسلسل "بابا جه" من بطولة نخبة من النجوم، وهم أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، كما أنه يقدم مجموعة من الأطفال من بينهم الطفلة لافينا نادر، التي ظهرت على البوستر الرئيسي الدعائي للمسلسل، وكذلك الطفل سليم محمود، والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين، أما ضيوف الشرف فمنهم كريم فهمي، محمود البزاوي، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

إستعدادًا لدراما رمضان.. قائمة الأعمال الكوميدية في رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في بطولة الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" كل من: أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، وحاتم صلاح.

ويضم الجزء الجديد من العمل، عددًا من ضيوف الشرف، هم: الفنانة شيماء سيف، وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، الفنانة أمينة خليل، وتظهر بشخصيتها الحقيقية، بالإضافة إلى الفنان محمد ثروت، والفنان أكرم حسني.

إستعدادًا لدراما رمضان.. قائمة الأعمال الكوميدية في رمضان 2024

مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الايام المقبلة.

إستعدادًا لدراما رمضان.. قائمة الأعمال الكوميدية في رمضان 2024

مسلسل صدفة

وتتعاون الفنانة ريهام حجاج في مسلسل "صدفة" هذا العام مع المخرج سامح عبدالعزيز وذلك بعد أن حققا نجاحًا في مسلسلها الأخير "جميلة" بالإضافة إلى تكرار التعاون مع المؤلف الكبير أيمن سلامة بعد المشاركة في "لما كنا صغيرين" و"جميلة" و"يوتيرن"، كما يشارك حجاج بطولة المسلسل الجديد كل من خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد وعدد كبير من النجوم.

إستعدادًا لدراما رمضان.. قائمة الأعمال الكوميدية في رمضان 2024

مسلسل كامل العدد

"كامل العدد 2" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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