الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

إستعدادًا لدراما رمضان.. قائمة الأعمال الكوميدية في رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024

استعدادًا لدراما رمضان 2024، يرصد “الدستور” في تقريره أبرز الأعمال الكوميدية في رمضان 2024، لمتابعتها خلال الشهر الكريم، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

 قائمة الأعمال الكوميدية في رمضان 2024

txt

صاحب الأعمال الكوميدية.. من هو مخرج بابا جه؟

مسلسل بابا جه

ومسلسل "بابا جه" من بطولة نخبة من النجوم، وهم أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، كما أنه يقدم مجموعة من الأطفال من بينهم الطفلة لافينا نادر، التي ظهرت على البوستر الرئيسي الدعائي للمسلسل، وكذلك الطفل سليم محمود، والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين، أما ضيوف الشرف فمنهم كريم فهمي، محمود البزاوي، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

إستعدادًا لدراما رمضان.. قائمة الأعمال الكوميدية في رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في بطولة الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" كل من: أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، وحاتم صلاح.

ويضم الجزء الجديد من العمل، عددًا من ضيوف الشرف، هم: الفنانة شيماء سيف، وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، الفنانة أمينة خليل، وتظهر بشخصيتها الحقيقية، بالإضافة إلى الفنان محمد ثروت، والفنان أكرم حسني.

إستعدادًا لدراما رمضان.. قائمة الأعمال الكوميدية في رمضان 2024

مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الايام المقبلة.

إستعدادًا لدراما رمضان.. قائمة الأعمال الكوميدية في رمضان 2024

مسلسل صدفة

وتتعاون الفنانة ريهام حجاج في مسلسل "صدفة" هذا العام مع المخرج سامح عبدالعزيز وذلك بعد أن حققا نجاحًا في مسلسلها الأخير "جميلة" بالإضافة إلى تكرار التعاون مع المؤلف الكبير أيمن سلامة بعد المشاركة في "لما كنا صغيرين" و"جميلة" و"يوتيرن"، كما يشارك حجاج بطولة المسلسل الجديد كل من خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد وعدد كبير من النجوم.

إستعدادًا لدراما رمضان.. قائمة الأعمال الكوميدية في رمضان 2024

مسلسل كامل العدد 

"كامل العدد 2" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

 اقرأ أيضا 

الأعمال الكوميدية رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المتحدة مسلسل بابا جه مسلسل فراولة مسلسل صدفة مسلسل كامل العدد

مواد متعلقة

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر

تحسن تدريجي في الحرارة.. توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع 18-2-2024

قائمة مسلسلات رمضان 2024 بعد إطلاق بوسترات المتحدة

دراما رمضان 2024| تفاصيل شخصية دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد +1

دراما رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل كامل العدد +1

دراما رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

دراما رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال

نصائح للياقة البدنية لحديثي الولادة.. أفضل 5 طرق لصحة الطفل وعافيته

الأكثر قراءة

عاجل.. مصر تشارك برأى استشارى لدى "العدل الدولية" حول سياسات إسرائيل منذ 1967

أسباب قرار لجنة تخطيط الأهلى بإحالة ملف التجديد لـ"السولية" إلى كولر

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

أول أيام عيد الفطر 2024 وعدد أيام الإجازة به

حكم نهائى وبات بإعدام سفاح الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين