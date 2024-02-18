مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية حور أحمد فى "بابا جه" (خاص)

تخوض الفنانة الشابة حور أحمد، السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "بابا جه" الذي يلعب بطولته الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنانة نسرين أمين البطولة النسائية، وبتواجد نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وكشفت الفنانة الشابة حور أحمد عز تفاصيل شخصيتها في مسلسل "بابا جه"، والذي سيكون ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث ستكون "رحمة" إحدى الطالبات في العمل الفني.

وقال "حور"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "دوري رحمة في المسلسل، وبعتولي الاسكريبت من المخرج العظيم خالد مرعي، الذي ساعدني كثيرًا في تفاصيل الشخصية، وحقيقة كانت تجربة رائعة ومميزة واستفدت منها كثيرًا".

أبطال مسلسل بابا جه

أبطال مسلسل بابا جه

أبطال مسلسل بابا جه

أبطال مسلسل بابا جه

وأضافت: "قعدت أذاكر الدور وكنت بتناقش مع المخرج الكبير خالد مرعي في أبعاد الشخصية وإزاي تتكلم، وهو بيساعدني جدًا، بالإضافة إلى مساعدة الفنان أكرم حسني والفنان محمود البزاوي"، موضحًة: "اللوكيشن حلو أوي ومبسوطة بالشغل معاهم، واستفدت جدًا من خبرتهم، كانوا بيعاملوني على إني كبيرة وبتناقش في المشهد ونعمل بروفة كتير، كمان شركة الإنتاج ميديا هب، انكل سعدي جوهر، كان جايبلنا أكتينج كوتش علشان تساعدنا في تكوين فكرة كاملة عن الشخصية، ده غير مساعدين الإخراج اللي كمان كانوا طول الوقت معانا".

مسلسل "بابا جه" يدور في إطار كوميدي اجتماعي إذ يحكي قصة رجل أربعيني "هشام" يقوم بدوره الفنان أكرم حسني، يعمل مدير فندق، وهو متزوج ولديه أبناء تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية ولكن في أسلوب كوميدي ممتع وشيق.

أبطال مسلسل بابا جه



ومسلسل "بابا جه" من بطولة نخبة من النجوم، وهم أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، كما أنه يقدم مجموعة من الأطفال من بينهم الطفلة لافينا نادر التي ظهرت على البوستر الرئيسي الدعائي للمسلسل، وكذلك الطفل سليم محمود، والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين، أما ضيوف الشرف فمنهم كريم فهمي، محمود البزاوي، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرع،ي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.