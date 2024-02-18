الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تطرح بوسترات منفردة لأبطال "مليحة"

ميرفت أمين
ميرفت أمين

طرحت الشركة المتحدة للخدمات اللإعلامية بوسترات منفردة لأبطال مسلسل “مليحة”، تمهيدًا لعرضه عبر إحدى قنواتها خلال شهر رمضان 2024 المقبل بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش إت الإلكترونية.

وتدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم، ويسلط العمل الدرامي مليحة، الضوء على واحدة من أبرز انتفاضات الأقصى، التي خلفت عقبها حربًا واسعة من الاحتلال الإسرائيلي استمرت نحو 5 سنوات، ويجسدها في المسلسل الأبطال دياب، وميرفت أمين، وسيرين خاس.

وانتفاضة 2000 هى الثانية وتعرف بـانتفاضة الأقصى، التي استمرت نحو 5 سنوات، لتبدأ داخل الأراضي الفلسطينية، في عام 2000، وتنتهي بهدنة في قمة شرم الشيخ، جمعت بين الرئيس الفلسطيني المنتخب حديثًا محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون عام 2005.  

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