الأحد 18 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تكشف عن البوستر الأول لأبطال "مليحة"

جريدة الدستور

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوستر التشويقي الأول لأبطال مسلسل مليحةالذي تصدر بطولته الفنان دياب والفنانة ميرفت أمين وباقي فريق العمل.

ويواصل نجوم المسلسل تصوير المشاهد على قدم وساق، بقيادة المخرج عمرو عرفة، حيث من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل ويتكون من 15 حلقة.

أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث المسلسل حول أسرة "مليحة" الأسرة الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كل منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.

أبطال مسلسل مليحة

المسلسل مكون من 15 حلقة، يقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.

يسلط العمل الدرامي "مليحة" الضوء على واحدة من أبرز انتفاضات الأقصى، التي خلفت عقبها حربًا واسعة من الاحتلال الإسرائيلي استمرت نحو 5 سنوات، ويجسدها في المسلسل الأبطال دياب، وميرفت أمين، وسيرين خاس.

وانتفاضة 2000 هي الثانية، وتعرف بانتفاضة الأقصى، التي استمرت نحو 5 سنوات، لتبدأ داخل الأراضي الفلسطينية، في عام 2000، وتنتهي بهدنة في قمة شرم الشيخ، جمعت بين الرئيس الفلسطيني المنتخب حديثًا محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون عام 2005.  

سيرين خاس ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة نشأت في القاهرة وعمان ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين (2020) والحرم (2022).

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