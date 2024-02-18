الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. الضحك والبهجة يسيطران على كواليس "عتبات البهجة"

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “عتبات البهجة” الذي يخوض بطولته يحيي الفخراني مقطع فيديو من كواليس تصوير العمل، المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 والمكون من 15 حلقة.

الضحك والبهجة يسيطران على كواليس "عتبات البهجة"

وظهرت خلال الفيديو أبطال العمل أثناء تصويرهم لمشاهد مختلفة من المسلسل وسيطرت عليهم حالة من البهجة والضحك وسط الكواليس، نظرًا لطبيعه أحداث المسلسل، إضافة إلى روح التعاون الواضحة فيما بينهم.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

"عتبات البهجة" بطولة الفنان يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب عامين، إذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

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